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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:39
IMPRINTER написав:vollena71
Щас никакие не приходят. По тихому вход о сэпе.
в пятницу была смс на 11к,
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:42
vollena71 написав: IMPRINTER написав:vollena71
Щас никакие не приходят. По тихому вход о сэпе.
в пятницу была смс на 11к,
Мне в четверг была смс о СЭПе даже в 444 грн., а в среду о 8к.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45
По ІВАНівськи вже приймає Шаромига і звідки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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