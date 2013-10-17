в пятницу была смс на 11к,
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:39
в пятницу была смс на 11к,
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:42
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45
По ІВАНівськи вже приймає Шаромига і звідки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:11
Re: Банк Глобус
Новости от Остапа:
06.09.2019 було оновлення в процессинговому центрі Укркарт. Смс повідомлення про зарахування не приходять, про списання працюють коректно. Терміни відновлення на даний час невідомі. Орієнтовно до кінця тижня до 13.09.2019 робота з смс повинна бути відновлена.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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