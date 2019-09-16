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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:39

  IMPRINTER написав:vollena71
Щас никакие не приходят. По тихому вход о сэпе.

в пятницу была смс на 11к,
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:42

  vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:vollena71
Щас никакие не приходят. По тихому вход о сэпе.

в пятницу была смс на 11к,

Мне в четверг была смс о СЭПе даже в 444 грн., а в среду о 8к.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45

По ІВАНівськи вже приймає Шаромига і звідки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:11

Re: Банк Глобус

Новости от Остапа:
06.09.2019 було оновлення в процессинговому центрі Укркарт. Смс повідомлення про зарахування не приходять, про списання працюють коректно. Терміни відновлення на даний час невідомі. Орієнтовно до кінця тижня до 13.09.2019 робота з смс повинна бути відновлена.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:30

  _Slava_ написав:Новости от Остапа:
06.09.2019 було оновлення в процессинговому центрі Укркарт. Смс повідомлення про зарахування не приходять, про списання працюють коректно. Терміни відновлення на даний час невідомі. Орієнтовно до кінця тижня до 13.09.2019 робота з смс повинна бути відновлена.


вчера в вайбер пришло нормально о зачислении сэп.
шо еще говорит остап? сало еще есть?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:46

IMPRINTER
Да по вечернему зачислению уже были смс.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:01

  Квесторе_поверніться написав:По ІВАНівськи вже приймає Шаромига і звідки?

уже тут писал же, на котловой ибан только ходят.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:42

  Flamingo написав:
  Investor_K написав:
  clientage написав:Ну и Видсоточку закажите, пока 17% на остаток


Это еще что такое?

Карта. Выпуск бесплатно. Много чего платно включая 7 грн. абонки за смс без которых не работает интернет банкинг. Есть способы бесплатных пополнений и снятий. Чтите ветку - тут о ней много ;)
Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.
pcust32
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:58

[/quote] Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.[/quote]

+1 :roll:
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:19

  an0nym написав:
Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.[/quote]

+1 :roll:[/quote]
Это Остап шоли пишет? Учите матчасть :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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