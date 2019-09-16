Додано: Пон 09 вер, 2019 17:11

Новости от Остапа:

06.09.2019 було оновлення в процессинговому центрі Укркарт. Смс повідомлення про зарахування не приходять, про списання працюють коректно. Терміни відновлення на даний час невідомі. Орієнтовно до кінця тижня до 13.09.2019 робота з смс повинна бути відновлена.

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