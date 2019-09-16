Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.[/quote]
+1 [/quote]
[про всяк випадок ] хіба ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:34
Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.[/quote]
+1 [/quote]
[про всяк випадок ] хіба ні?
Востаннє редагувалось Basilio2020 в Вів 17 вер, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:36
Basilio2020, а разве еще не прикрыли лавочку для говорливых?
Ну весь в меня в молодости
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:41
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