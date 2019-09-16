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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:34

  an0nym написав:
Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.[/quote]

+1 :roll:[/quote]

[про всяк випадок :mrgreen: ] хіба ні?
Востаннє редагувалось Basilio2020 в Вів 17 вер, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:36

Basilio2020, а разве еще не прикрыли лавочку для говорливых?
Ну весь в меня в молодости :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:41

  clientage написав:Basilio2020, а разве еще не прикрыли лавочку для говорливых?
Ну весь в меня в молодости :)


ваша правда )))
Basilio2020
 
Повідомлень: 130
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:13

clientage

кто такой Остап? :oops:
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:26

  an0nym написав:clientage

кто такой Остап? :oops:

Хлопець Оленки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:30

  an0nym написав:clientage

кто такой Остап? :oops:

Т.е. вы намёкиваете, шо Оленку не знаете? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:51

clientage

нет :lol:
an0nym
 
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