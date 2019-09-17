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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:34
an0nym написав:
Уважаемый Фламинго. Подскажите пожалуйста в личку о способе бесплатного снятия с Видсоточки. Мерси.[/quote]
+1
[/quote]
[про всяк випадок
] хіба ні?
Востаннє редагувалось Basilio2020
в Вів 17 вер, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:36
Basilio2020
, а разве еще не прикрыли лавочку для говорливых?
Ну весь в меня в молодости
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:41
clientage написав:Basilio2020
, а разве еще не прикрыли лавочку для говорливых?
Ну весь в меня в молодости
ваша правда )))
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:13
clientage
кто такой Остап?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:26
an0nym написав:clientage
кто такой Остап?
Хлопець Оленки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:30
an0nym написав:clientage
кто такой Остап?
Т.е. вы намёкиваете, шо Оленку не знаете?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:51
clientage
нет
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:49
an0nym написав:clientage
кто такой Остап?
Ответ узнаете в КЦ.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:43
Так всю рыбу распугаете.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 20:20
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