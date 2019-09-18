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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:56

Re: Банк Глобус

Подскажите, плз, планирую 30-го числа загасить с Видсоточки кредитку Монобанка на почти 40 тысяч (через сам приложение Монобанка). По P2P в три платежа.
Проблем быть не должно? В какие-то лимиты Глобуса не упрусь? Может есть какие-то нюансы?
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:59

  dengon написав:Подскажите, плз, планирую 30-го числа загасить с Видсоточки кредитку Монобанка на почти 40 тысяч (через сам приложение Монобанка). По P2P в три платежа.
Проблем быть не должно? В какие-то лимиты Глобуса не упрусь? Может есть какие-то нюансы?

Лимиты поднимите в интернетбанкинге, а так все д.б. ОК
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:04

  dengon написав:три платежа

А зачем три?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:05

  Flamingo написав:Лимиты поднимите в интернетбанкинге, а так все д.б. ОК

"На расчеты за товары, работы, услуги, в интернете"? Отдельно для P2P не вижу.
Вот так сейчас http://prntscr.com/p82zsb

Vorlon, как-то привык перебдевать и слать не более 14999 за один P2P :)
Востаннє редагувалось dengon в Чет 19 вер, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:06

dengon
Да.
Vorlon
 
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