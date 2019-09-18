Подскажите, плз, планирую 30-го числа загасить с Видсоточки кредитку Монобанка на почти 40 тысяч (через сам приложение Монобанка). По P2P в три платежа.
Проблем быть не должно? В какие-то лимиты Глобуса не упрусь? Может есть какие-то нюансы?
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:56
Re: Банк Глобус
Подскажите, плз, планирую 30-го числа загасить с Видсоточки кредитку Монобанка на почти 40 тысяч (через сам приложение Монобанка). По P2P в три платежа.
Проблем быть не должно? В какие-то лимиты Глобуса не упрусь? Может есть какие-то нюансы?
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:59
Лимиты поднимите в интернетбанкинге, а так все д.б. ОК
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:05
"На расчеты за товары, работы, услуги, в интернете"? Отдельно для P2P не вижу.
Вот так сейчас
Vorlon, как-то привык перебдевать и слать не более 14999 за один P2P
Востаннє редагувалось dengon в Чет 19 вер, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:29
нет дневного сэпа от аллы.
остап, жми педаль, свини переживают.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 18:14
Ужо есть. Мне кажется, что это алюська тормознула "дневной литерный". Вот с ее ветки viewtopic.php?p=4750345#p4750345
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