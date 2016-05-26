Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:56
Подскажите, плз, планирую 30-го числа загасить с Видсоточки кредитку Монобанка на почти 40 тысяч (через сам приложение Монобанка). По P2P в три платежа.
Проблем быть не должно? В какие-то лимиты Глобуса не упрусь? Может есть какие-то нюансы?
dengon
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:59
dengon написав:
Подскажите, плз, планирую 30-го числа загасить с Видсоточки кредитку Монобанка на почти 40 тысяч (через сам приложение Монобанка). По P2P в три платежа.
Проблем быть не должно? В какие-то лимиты Глобуса не упрусь? Может есть какие-то нюансы?
Лимиты поднимите в интернетбанкинге, а так все д.б. ОК
Flamingo
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:04
dengon написав:
три платежа
А зачем три?
Vorlon
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:05
Flamingo написав:
Лимиты поднимите в интернетбанкинге, а так все д.б. ОК
"На расчеты за товары, работы, услуги, в интернете"? Отдельно для P2P не вижу.
Вот так сейчас
http://prntscr.com/p82zsb Vorlon
, как-то привык перебдевать и слать не более 14999 за один P2P
Востаннє редагувалось
dengon
в Чет 19 вер, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
dengon
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:06
dengon Да.
Vorlon
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Додано: Чет 19 вер, 2019 17:29
нет дневного сэпа от аллы.
остап, жми педаль, свини переживают.
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IMPRINTER
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Додано: Чет 19 вер, 2019 18:14
IMPRINTER написав:
нет дневного сэпа от аллы.
остап, жми педаль, свини переживают.
Ужо есть. Мне кажется, что это алюська тормознула "дневной литерный". Вот с ее ветки
viewtopic.php?p=4750345#p4750345
Flamingo
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:32
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
нет дневного сэпа от аллы.
остап, жми педаль, свини переживают.
Ужо есть. Мне кажется, что это алюська тормознула "дневной литерный". Вот с ее ветки
viewtopic.php?p=4750345#p4750345
Зашли только сегодня.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:05
ruvex написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
нет дневного сэпа от аллы.
остап, жми педаль, свини переживают.
Ужо есть. Мне кажется, что это алюська тормознула "дневной литерный". Вот с ее ветки
viewtopic.php?p=4750345#p4750345
Зашли только сегодня.
вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:25
IMPRINTER написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
нет дневного сэпа от аллы.
остап, жми педаль, свини переживают.
Ужо есть. Мне кажется, что это алюська тормознула "дневной литерный". Вот с ее ветки
viewtopic.php?p=4750345#p4750345
вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )
Вчерашний вечерний из аллы и в Аккорд зашел только сегодня.
Тяжела нынче житуха у свиней.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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