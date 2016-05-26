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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57
IMPRINTER написав: ruvex написав:
Зашли только сегодня.
вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )
Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:15
ruvex написав: IMPRINTER написав: ruvex написав:
Зашли только сегодня.
вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )
Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.
13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:02
Кассандра написав:
13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела
Одно неверное движение, — и ты отец
р.с. В сущности дернули меня до, что без 5 только стрельнуло, Адка с церберами у парадного такого не прощает.
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