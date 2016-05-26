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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57

  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Зашли только сегодня.

вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )

Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 8436
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:15

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Зашли только сегодня.

вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )

Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.

13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом :(
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:02

  Кассандра написав:13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом :(
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела

Одно неверное движение, — и ты отец :mrgreen:
р.с. В сущности дернули меня до, что без 5 только стрельнуло, Адка с церберами у парадного такого не прощает. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 8436
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
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6
2
  #<1 ... 539540541542
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