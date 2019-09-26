Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57
Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:15
13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:02
Одно неверное движение, — и ты отец
р.с. В сущности дернули меня до, что без 5 только стрельнуло, но Адка с церберами у парадного такого не прощает.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:26
Re: Банк Глобус
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, когда будет отправлен сенодняшний платеж по реквизитам? Сегодня или на следующий рабочий день?
Спасибо.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:59
Не йде СМС входу в ІБ Шаромиги. Оператор Лайф.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:33
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:32
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