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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57

  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Зашли только сегодня.

вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )

Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:15

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:
  ruvex написав:Зашли только сегодня.

вчерашний дневной сэп от аллы зашел вчера.
то вечерний наверное сегодня.
перед выходными свини особо жестоки )

Думал 13:58 запрыгнет в последний вагон, но по факту видимо ушло вечерним.

13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом :(
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:02

  Кассандра написав:13:58 - это инициирование операции перевода, подтверждение платежа кодом из смс должно состоятся не позднее 13:59:59, чтобы литерный ушёл в 14:00. Вспомните - может смс поздно пришла или отвлекло что-то на пару секунд и вот уже посылка едет не дневным, а вечерним экспрессом :(
ps но сегодня алла со своим вечерним поездом таки не подвела

Одно неверное движение, — и ты отец :mrgreen:
р.с. В сущности дернули меня до, что без 5 только стрельнуло, но Адка с церберами у парадного такого не прощает. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:26

Re: Банк Глобус

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, когда будет отправлен сенодняшний платеж по реквизитам? Сегодня или на следующий рабочий день?
Спасибо.
an0nym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:59

Не йде СМС входу в ІБ Шаромиги. Оператор Лайф.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:33

  Квесторе_поверніться написав:Не йде СМС входу в ІБ Шаромиги. Оператор Лайф.

Все Ок. Вже працює.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:32

  Квесторе_поверніться написав:Не йде СМС входу в ІБ Шаромиги. Оператор Лайф.


тоже сальцом балуетесь?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:51

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не йде СМС входу в ІБ Шаромиги. Оператор Лайф.


тоже сальцом балуетесь?

Нє...вчора піст був - Чесного Хреста. :)
Пару грн куму кинув а то він жметься валюту продавати...чекає ріст.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:54

есть что сейчас тут интересного для новых клиентов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:56

  uaprofi написав:есть что сейчас тут интересного для новых клиентов?

Є
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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