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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:01

Квесторе_поверніться
шо?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:06

  uaprofi написав:Квесторе_поверніться
шо?

Для вас - ничего.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:Квесторе_поверніться
шо?

Для вас - ничего.

почему так считаете?
они что карт с ьеспл снятием/пополнение/п2п и с %%% на остаток не выпускают?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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uaprofi

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 00:13

тут увапжают миленьких маленьких? :D

ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:22

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:48

Re: Банк Глобус

калькулятор вывел число-31
pavyak
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