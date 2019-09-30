Квесторе_поверніться
шо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:01
Квесторе_поверніться
шо?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:17
почему так считаете?
они что карт с ьеспл снятием/пополнение/п2п и с %%% на остаток не выпускают?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:15
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 29 вер, 2019 00:13
тут увапжают миленьких маленьких?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:22
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:48
Re: Банк Глобус
калькулятор вывел число-31
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:22
Re: Банк Глобус
Підкажіть, будь ласка, треба вивести кошти з картки під депозит Глобуса (Простір) на картку іншого банку (Мастеркард), які є варіанти, які комісії?
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:20
Перекинути у ІБ на Відсоточку+ і уже звідти виводити куди завгодно. На майбутнє - до депозитного Простору безкоштовно можна випустити додаткову Мастеркард.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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