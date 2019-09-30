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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:39

Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?
anikola13
 
Повідомлень: 661
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Подякував: 66 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:44

  anikola13 написав:Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?

У Шарика другая МИССИЯ! ;)
Flamingo
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Повідомлень: 3039
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:03

  anikola13 написав:Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?

Немає за що докупити депозитний модуль - усі гроші пішли на відсотки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3581
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Подякував: 186 раз.
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