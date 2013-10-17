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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:39
Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:44
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:03
Немає за що докупити депозитний модуль - усі гроші пішли на відсотки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:35
Можна поповнювати стовпчики...2,5 річні. Що Вам ще потрібно?
Он в Акорда можна відкривати депо...але банка спаршивіла.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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