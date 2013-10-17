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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:39
Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:44
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:03
Немає за що докупити депозитний модуль - усі гроші пішли на відсотки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:35
Можна поповнювати стовпчики...2,5 річні. Що Вам ще потрібно?
Он в Акорда можна відкривати депо...але банка спаршивіла.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:06
Маю просту Відсоточку (без плюса), але там виведення з комісією. А СЕПом з депозитного простору хтось пробував (бо у тарифах відповідної інфи не знайшов)?
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:19
Re: Банк Глобус
СЕП 0,1% комісія. Влаштовує?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:28
Re: Банк Глобус
Це перевірено? На будь-яку суму? В принципі, мене б це влаштувало, принаймні, зараз. Спробував тестовий переказ на 1 грн, списало комісію 10 грн рівно, що там - 0,1% + 10 грн чи 0,1%, але мін. 10 грн?
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:06
Віноват, шайтани змінили 0,2% мінімум 10 грн.
Давно не слав. Користуюсь П2П. Недавно з картки Шаромиги відкривав депо в Фарса.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:20
Re: Банк Глобус
Ну, власне, мені у Форвард і потрібно, але з простором це, виходить, єдина дистанційна схема з більш-менш пристойною комісією.
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