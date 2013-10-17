RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:39

Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?
anikola13
 
Повідомлень: 661
З нами з: 08.02.13
Подякував: 66 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:44

  anikola13 написав:Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?

У Шарика другая МИССИЯ! ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:03

  anikola13 написав:Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?

Немає за що докупити депозитний модуль - усі гроші пішли на відсотки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 18.08.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:35

  klug написав:
  anikola13 написав:Коли вже Глобус випустить нормальний додаток, де буде можливість відкрити депозити онлайн?

Немає за що докупити депозитний модуль - усі гроші пішли на відсотки.

Можна поповнювати стовпчики...2,5 річні. Що Вам ще потрібно? :)
Он в Акорда можна відкривати депо...але банка спаршивіла.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29541
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:06

  klug написав:
  kharkiver написав:Підкажіть, будь ласка, треба вивести кошти з картки під депозит Глобуса (Простір) на картку іншого банку (Мастеркард), які є варіанти, які комісії?

Перекинути у ІБ на Відсоточку+ і уже звідти виводити куди завгодно. На майбутнє - до депозитного Простору безкоштовно можна випустити додаткову Мастеркард.

Маю просту Відсоточку (без плюса), але там виведення з комісією. А СЕПом з депозитного простору хтось пробував (бо у тарифах відповідної інфи не знайшов)?
kharkiver
 
Повідомлень: 78
З нами з: 02.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:19

Re: Банк Глобус

  kharkiver написав:А СЕПом з депозитного простору хтось пробував (бо у тарифах відповідної інфи не знайшов)?

СЕП 0,1% комісія. Влаштовує?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29541
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:28

Re: Банк Глобус

Це перевірено? На будь-яку суму? В принципі, мене б це влаштувало, принаймні, зараз. Спробував тестовий переказ на 1 грн, списало комісію 10 грн рівно, що там - 0,1% + 10 грн чи 0,1%, але мін. 10 грн?
kharkiver
 
Повідомлень: 78
З нами з: 02.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:06

  kharkiver написав:Це перевірено? На будь-яку суму? В принципі, мене б це влаштувало, принаймні, зараз. Спробував тестовий переказ на 1 грн, списало комісію 10 грн рівно, що там - 0,1% + 10 грн чи 0,1%, але мін. 10 грн?

Віноват, шайтани змінили 0,2% мінімум 10 грн.
Давно не слав. Користуюсь П2П. Недавно з картки Шаромиги відкривав депо в Фарса.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29541
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:20

Re: Банк Глобус

Ну, власне, мені у Форвард і потрібно, але з простором це, виходить, єдина дистанційна схема з більш-менш пристойною комісією.
kharkiver
 
Повідомлень: 78
З нами з: 02.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 541542543544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, Ferlakur, Koticoff, octopus, ramaz, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1344, 1345, 1346
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13459 1889610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 19:01
Brc
ОКСІ БАНК 1 ... 5, 6, 7
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
66 21468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 18:55
jurasja
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3508, 3509, 3510
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35097 4339524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 18:52
oksana--61

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.