-1 по гривні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:10
вікно можливостей закрилось
-1 по гривні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 02 жов, 2019 06:08
Квесторе_поверніться
Згоден, що Акордбанка спаршивіла. В мене немає 2,5 річних. Хочеться свіжих стовпчиків
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:14
у мене чомусь ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу та у додатку, з ними потрібно щось робити, крім отримання ПІН, щоб були видні?
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:25
Re: Банк Глобус
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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