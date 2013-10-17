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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 542543544545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:10

вікно можливостей закрилось
-1 по гривні

https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%A2.pdf
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greenozon
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Квесторе_поверніться
Згоден, що Акордбанка спаршивіла. В мене немає 2,5 річних. Хочеться свіжих стовпчиків :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:14

  klug написав:
  kharkiver написав:Підкажіть, будь ласка, треба вивести кошти з картки під депозит Глобуса (Простір) на картку іншого банку (Мастеркард), які є варіанти, які комісії?

Перекинути у ІБ на Відсоточку+ і уже звідти виводити куди завгодно. На майбутнє - до депозитного Простору безкоштовно можна випустити додаткову Мастеркард.



у мене чомусь ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу та у додатку, з ними потрібно щось робити, крім отримання ПІН, щоб були видні?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:25

Re: Банк Глобус

  Basilio2020 написав:ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу

А СМС підключені?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Basilio2020 написав:ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу

А СМС підключені?


так, при зміні балансу Відсоточкі і депозитів все приходить
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:59

  Basilio2020 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Basilio2020 написав:ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу

А СМС підключені?


так, при зміні балансу Відсоточкі і депозитів все приходить

Тоді вимагайте щоб карти привязали в ІБ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:42

  anikola13 написав:Квесторе_поверніться
Згоден, що Акордбанка спаршивіла. В мене немає 2,5 річних. Хочеться свіжих стовпчиків :)

А что случилось в Аккорде?
la9
 
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