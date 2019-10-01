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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:10
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greenozon
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Додано: Сер 02 жов, 2019 06:08
Квесторе_поверніться
Згоден, що Акордбанка спаршивіла. В мене немає 2,5 річних. Хочеться свіжих стовпчиків
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anikola13
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:14
klug написав: kharkiver написав:
Підкажіть, будь ласка, треба вивести кошти з картки під депозит Глобуса (Простір) на картку іншого банку (Мастеркард), які є варіанти, які комісії?
Перекинути у ІБ на Відсоточку+ і уже звідти виводити куди завгодно. На майбутнє - до депозитного Простору безкоштовно можна випустити додаткову Мастеркард.
у мене чомусь ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу та у додатку, з ними потрібно щось робити, крім отримання ПІН, щоб були видні?
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Basilio2020
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:25
Basilio2020 написав:
ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу
А СМС підключені?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:55
Квесторе_поверніться написав: Basilio2020 написав:
ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу
А СМС підключені?
так, при зміні балансу Відсоточкі і депозитів все приходить
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Basilio2020
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:59
Basilio2020 написав: Квесторе_поверніться написав: Basilio2020 написав:
ні "Відсоточка", ні Простір не помітні в інтернет-банкінгу
А СМС підключені?
так, при зміні балансу Відсоточкі і депозитів все приходить
Тоді вимагайте щоб карти привязали в ІБ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:42
anikola13 написав:Квесторе_поверніться
Згоден, що Акордбанка спаршивіла. В мене немає 2,5 річних. Хочеться свіжих стовпчиків
А что случилось в Аккорде?
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la9
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:40
la9
со 2-го числа бесплатный выход только налом остался
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Кассандра
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