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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:05
Vorlon написав: Dobrofey написав:
Вопрос представителю банка "Глобус".
Здесь его никогда не было.
Остапу некогда. Шпик надо солить.
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