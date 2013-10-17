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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:05
Vorlon написав: Dobrofey написав:
Вопрос представителю банка "Глобус".
Здесь его никогда не было.
Остапу некогда. Шпик надо солить.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:18
Dobrofey написав:
Вопрос представителю банка "Глобус". В вашем учреждении хоть когда-нибудь доллары на продажу бывают? В г.Сумы одно-единственное отделение, живу неподалеку, за весь год сколько ни спрашивал, в кассе ответ один "Долларов нет". Такое чувство, что своим низким курсом вы просто троллите клиентов
Ну не знаю.
30 сентября зашел открыть столбик на 900 дней, тут-же купил на кассе 200 долларов. Единственное- пока стоял было доллар подорожал на 10 коп...
Отделение на Харьковской.
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