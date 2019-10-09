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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 543544545546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:05

  Vorlon написав:
  Dobrofey написав:Вопрос представителю банка "Глобус".

Здесь его никогда не было.


Остапу некогда. Шпик надо солить.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:18

  Dobrofey написав:Вопрос представителю банка "Глобус". В вашем учреждении хоть когда-нибудь доллары на продажу бывают? В г.Сумы одно-единственное отделение, живу неподалеку, за весь год сколько ни спрашивал, в кассе ответ один "Долларов нет". Такое чувство, что своим низким курсом вы просто троллите клиентов ;-)


Ну не знаю.
30 сентября зашел открыть столбик на 900 дней, тут-же купил на кассе 200 долларов. Единственное- пока стоял было доллар подорожал на 10 коп...
Отделение на Харьковской.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:39

  pfauter написав:Отделение на Харьковской.


Сумской флешмоб на ветке!!!
WachtAmRhein
 
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