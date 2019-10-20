Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:05
Vorlon написав: Dobrofey написав:
Вопрос представителю банка "Глобус".
Здесь его никогда не было.
Остапу некогда. Шпик надо солить.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:18
Dobrofey написав:
Вопрос представителю банка "Глобус". В вашем учреждении хоть когда-нибудь доллары на продажу бывают? В г.Сумы одно-единственное отделение, живу неподалеку, за весь год сколько ни спрашивал, в кассе ответ один "Долларов нет". Такое чувство, что своим низким курсом вы просто троллите клиентов
Ну не знаю.
30 сентября зашел открыть столбик на 900 дней, тут-же купил на кассе 200 долларов. Единственное- пока стоял было доллар подорожал на 10 коп...
Отделение на Харьковской.
pfauter
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:39
pfauter написав:
Отделение на Харьковской.
Сумской флешмоб на ветке!!!
WachtAmRhein
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Додано: Суб 12 жов, 2019 01:38
Здається, ще не згадували. З 1-го жовтня Жлобус дає +1% при автопролонгації:
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:00
Что-то я не вижу новых счетов (IBAN) в ИБ Глобуса. Плохо смотрю или их там еще нет?
Искатель
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:15
Искатель написав:
Что-то я не вижу новых счетов (IBAN) в ИБ Глобуса. Плохо смотрю или их там еще нет?
Я тоже не нашёл - отправляем пока по старому
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Stringer
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Додано: Нед 20 жов, 2019 23:46
Stringer написав: Искатель написав:
Что-то я не вижу новых счетов (IBAN) в ИБ Глобуса. Плохо смотрю или их там еще нет?
Я тоже не нашёл - отправляем пока по старому
Давно писал, что на ибан транзитный можно отправлять
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4735014#p4735014
В назначении писать по старому.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Додано: Пон 21 жов, 2019 08:04
Готовлюсь с 1 ноября в МАБе сделать новый шаблон на переводы в Глобус. В строке "Номер счета" пишем ИБАН котлового, ЕГРПОУ/ИНН и "Получатель" оставляем по старому, а в "Назначении платежа" меняем свой номер счета на ИБАН?
ishvara
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