Dobrofey написав:Вопрос представителю банка "Глобус". В вашем учреждении хоть когда-нибудь доллары на продажу бывают? В г.Сумы одно-единственное отделение, живу неподалеку, за весь год сколько ни спрашивал, в кассе ответ один "Долларов нет". Такое чувство, что своим низким курсом вы просто троллите клиентов
Ну не знаю. 30 сентября зашел открыть столбик на 900 дней, тут-же купил на кассе 200 долларов. Единственное- пока стоял было доллар подорожал на 10 коп... Отделение на Харьковской.
Готовлюсь с 1 ноября в МАБе сделать новый шаблон на переводы в Глобус. В строке "Номер счета" пишем ИБАН котлового, ЕГРПОУ/ИНН и "Получатель" оставляем по старому, а в "Назначении платежа" меняем свой номер счета на ИБАН?
ishvara написав:Готовлюсь с 1 ноября в МАБе сделать новый шаблон на переводы в Глобус. В строке "Номер счета" пишем ИБАН котлового, ЕГРПОУ/ИНН и "Получатель" оставляем по старому, а в "Назначении платежа" меняем свой номер счета на ИБАН?
А с чего решили что с 1 ноября такие шаблоны в МАБе появятся?