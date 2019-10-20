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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:51
Aps Они там уже есть
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ishvara
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:45
ishvara написав:Aps
Они там уже есть
Уверены?
Что-то не вижу там такого.
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