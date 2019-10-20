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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:51

Aps Они там уже есть
ishvara
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 09.12.12
Подякував: 228 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:45

  ishvara написав:Aps Они там уже есть


Уверены?
Что-то не вижу там такого.
Aps
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Повідомлень: 2891
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:05

Aps В МАБе Шаблоны-добавить-платежи и переводы-Платежи
там есть варианты: По реквизитам, По ИБАНу...
ishvara
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 09.12.12
Подякував: 228 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:50

  ishvara написав:Aps В МАБе Шаблоны-добавить-платежи и переводы-Платежи
там есть варианты: По реквизитам, По ИБАНу...


Варианты то есть, но вот толку с них нет.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 544545546547
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