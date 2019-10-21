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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:51

Aps Они там уже есть
ishvara
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 09.12.12
Подякував: 228 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:45

  ishvara написав:Aps Они там уже есть


Уверены?
Что-то не вижу там такого.
Aps
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Повідомлень: 2893
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:05

Aps В МАБе Шаблоны-добавить-платежи и переводы-Платежи
там есть варианты: По реквизитам, По ИБАНу...
ishvara
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 09.12.12
Подякував: 228 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:50

  ishvara написав:Aps В МАБе Шаблоны-добавить-платежи и переводы-Платежи
там есть варианты: По реквизитам, По ИБАНу...


Варианты то есть, но вот толку с них нет.
Aps
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Повідомлень: 2893
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:31

Для пополнения карты в другом украинском банке, Вам нужно будет предоставить следующие реквизиты:
Получатель: АО «КБ «ГЛОБУС»
Код получателя (ЕГРПОУ): 35591059
Код банка получателя (МФО): 380526
Счет получателя: 26202000
Назначение платежа: Пополнение карточного счета №2620 ..... (полный номер своего карточного счета, который указан в заявлении анкете) и свое Ф.И.О.

Каковы новые реквизиты в свете ибанизации ?
mustbe
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Повідомлень: 2595
З нами з: 27.12.17
Подякував: 64 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:32

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Каковы новые реквизиты в свете ибанизации ?

Та лучше в январе об этом спросите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:35

  mustbe написав:
Для пополнения карты в другом украинском банке, Вам нужно будет предоставить следующие реквизиты:
Получатель: АО «КБ «ГЛОБУС»
Код получателя (ЕГРПОУ): 35591059
Код банка получателя (МФО): 380526
Счет получателя: 26202000
Назначение платежа: Пополнение карточного счета №2620 ..... (полный номер своего карточного счета, который указан в заявлении анкете) и свое Ф.И.О.

Каковы новые реквизиты в свете ибанизации ?




Реквізити для поповнення карткового рахунку в гривні:

Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок IBAN
UA363805260000000000026202000
Призначення платежу: Поповнення
карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №
UA3638…. ПІБ
ostapok
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Повідомлень: 10
З нами з: 21.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:16

  ostapok написав:

Реквізити для поповнення карткового рахунку в гривні:

Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок IBAN
UA363805260000000000026202000
Призначення платежу: Поповнення
карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №
UA3638…. ПІБ


В назначение точно не UA3638….. Контрольные символы в IBAN (первые две цифры после UA) у всех индивидуальные.
riwalir
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Повідомлень: 705
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Подякував: 78 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:24

Думаю, что пока - в Назначении можно указывать старый 2620*
mustbe
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Повідомлень: 2595
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32

  mustbe написав:Думаю, что пока - в Назначении можно указывать старый 2620*

Можно до 13 января вообще ничего не менять :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 21.07.17
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