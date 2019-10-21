|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:51
Aps Они там уже есть
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:45
ishvara написав:Aps
Они там уже есть
Уверены?
Что-то не вижу там такого.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2893
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:05
Aps В МАБе Шаблоны-добавить-платежи и переводы-Платежи
там есть варианты: По реквизитам, По ИБАНу...
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:50
ishvara написав:Aps
В МАБе Шаблоны-добавить-платежи и переводы-Платежи
там есть варианты: По реквизитам, По ИБАНу...
Варианты то есть, но вот толку с них нет.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2893
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:31
Для пополнения карты в другом украинском банке, Вам нужно будет предоставить следующие реквизиты:
Получатель: АО «КБ «ГЛОБУС»
Код получателя (ЕГРПОУ): 35591059
Код банка получателя (МФО): 380526
Счет получателя: 26202000
Назначение платежа: Пополнение карточного счета №2620 ..... (полный номер своего карточного счета, который указан в заявлении анкете) и свое Ф.И.О.
Каковы новые реквизиты в свете ибанизации ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2595
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:32
mustbe написав:
Каковы новые реквизиты в свете ибанизации ?
Та лучше в январе об этом спросите
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29335
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2347 раз.
- Подякували: 3385 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:35
mustbe написав:
Для пополнения карты в другом украинском банке, Вам нужно будет предоставить следующие реквизиты:
Получатель: АО «КБ «ГЛОБУС»
Код получателя (ЕГРПОУ): 35591059
Код банка получателя (МФО): 380526
Счет получателя: 26202000
Назначение платежа: Пополнение карточного счета №2620 ..... (полный номер своего карточного счета, который указан в заявлении анкете) и свое Ф.И.О.
Каковы новые реквизиты в свете ибанизации ?
Реквізити для поповнення карткового рахунку в гривні:
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок IBAN
UA363805260000000000026202000
Призначення платежу: Поповнення
карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №
UA3638…. ПІБ
-
ostapok
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:16
ostapok написав:
Реквізити для поповнення карткового рахунку в гривні:
Отримувач:
АТ «КБ «ГЛОБУС»
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок IBAN
UA363805260000000000026202000
Призначення платежу: Поповнення
карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) № UA3638….
ПІБ
В назначение точно не UA3638….
. Контрольные символы в IBAN (первые две цифры после UA) у всех индивидуальные.
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 705
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:24
Думаю, что пока - в Назначении можно указывать старый 2620*
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2595
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32
mustbe написав:
Думаю, что пока - в Назначении можно указывать старый 2620*
Можно до 13 января вообще ничего не менять
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2383
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77774
|9183431
|
|
|13718
|1914174
|
Вів 22 жов, 2019 11:14
kreuz
|
|35268
|4361236
|
|