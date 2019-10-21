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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:34
Чего все парятся с этим IBAN? Неужели нечем заняться более полезным или интересным?
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Vorlon
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Вів 22 жов, 2019 11:14
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