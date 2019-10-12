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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:34
Чего все парятся с этим IBAN? Неужели нечем заняться более полезным или интересным?
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Vorlon
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:01
Да просто есть уже такие одарённые сервисы, которые требуют именно ибан
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mustbe
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:01
Глобус банк не отдает проценты от депозитов с карты глобус банка, банк банкрот, поддержка не отвечает ни в месседжере ни в Вайбере 48 часов
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33soroka33
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:52
33soroka33 написав:
Глобус банк не отдает проценты от депозитов с карты глобус банка, банк банкрот, поддержка не отвечает ни в месседжере ни в Вайбере 48 часов
Дайте больше конкретики - что у вас случилось.
Сегодня отправлял дневным экспрессом на В+ - дошло.
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la9
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Додано: Вів 22 жов, 2019 17:59
33soroka33 написав:
Глобус банк не отдает проценты от депозитов с карты глобус банка, банк банкрот, поддержка не отвечает ни в месседжере ни в Вайбере 48 часов
Шо за карта?
Карта під депо?
Ви її активували?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:07
33soroka33 написав:
33soroka33
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може варто із цього почати?
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greenozon
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Вів 22 жов, 2019 19:08
kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16501
|2345342
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