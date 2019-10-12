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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:34

Чего все парятся с этим IBAN? Неужели нечем заняться более полезным или интересным?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:01

Да просто есть уже такие одарённые сервисы, которые требуют именно ибан
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:52

  33soroka33 написав:Глобус банк не отдает проценты от депозитов с карты глобус банка, банк банкрот, поддержка не отвечает ни в месседжере ни в Вайбере 48 часов

Дайте больше конкретики - что у вас случилось.
Сегодня отправлял дневным экспрессом на В+ - дошло.
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:59

  33soroka33 написав:Глобус банк не отдает проценты от депозитов с карты глобус банка, банк банкрот, поддержка не отвечает ни в месседжере ни в Вайбере 48 часов

Шо за карта?
Карта під депо?
Ви її активували?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:07

Re: Банк Глобус

  33soroka33 написав:33soroka33

 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.10.19


може варто із цього почати? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:53

33soroka33 попробуйте по телефону - в режиме реального времени они очень даже резво отвечают :idea:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:56

  Кассандра написав:33soroka33 попробуйте по телефону - в режиме реального времени они очень даже резво отвечают :idea:

Банк банкрот відміняється? :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:26

Микитася взяли под стражу.
proftpd66
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