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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:34
Чего все парятся с этим IBAN? Неужели нечем заняться более полезным или интересным?
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:01
Да просто есть уже такие одарённые сервисы, которые требуют именно ибан
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:52
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:59
Шо за карта?
Карта під депо?
Ви її активували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:07
Re: Банк Глобус
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:53
33soroka33 попробуйте по телефону - в режиме реального времени они очень даже резво отвечают
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:56
Банк банкрот відміняється?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:04
Re: Банк Глобус
...глобус под микитасем? Кто в теме?
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:49
но при этом:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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