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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:57
Тема Микитася і Шаромиги не розкрита...і її розкривати не потрібно...ніхто ж не збирається тут тримати більше Фонда. Ні?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:03
Квесторе_поверніться
если фонд мерять не по салу
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:16
Квесторе_поверніться написав:
ніхто ж не збирається тут тримати більше Фонда. Ні?
За Зе хвилюємось.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:20
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
ніхто ж не збирається тут тримати більше Фонда. Ні?
За Зе хвилюємось.
Хай Вуйцьо хвилюється...шо нам хвилюватись...ми завжди політику партії підтримуєм.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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