Нові реквізити для поповнення карток:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:36
Жлобус стверджує, що осилив IBAN
Нові реквізити для поповнення карток:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:04
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 29 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:38
Re: Банк Глобус
Коко таки получше выглядит в Форварде, хоть и на 2% меньше
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:16
NDV
коко по 15% уже нету. Только белки
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:12
NDV
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ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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