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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:36

Жлобус стверджує, що осилив IBAN https://globusbank.com.ua/ua/iban.html
Нові реквізити для поповнення карток: https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%BA%D1%83
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3684
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:38

Re: Банк Глобус

Коко таки получше выглядит в Форварде, хоть и на 2% меньше
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:16

NDV

коко по 15% уже нету. Только белки
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:07

proftpd66
Блин, сегодня же смотрел была еще =(
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:12

NDV

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ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 00:08

proftpd66
я уже под фонд в конкорде сижу =(
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 07:47

  proftpd66 написав:NDV

коко по 15% уже нету. Только белки

Звідки інфо?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:12

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:NDV

коко по 15% уже нету. Только белки

Звідки інфо?


Мабуть белка та да рассказала. )
Aps
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