proftpd66
Не знаю где вы 11% увидели, там 12% по кредитной и 15% по дебетовой на сайте, я сначала не заметил что смотрел кредитную и тоже думал что 15% уже нет)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:39
proftpd66
Не знаю где вы 11% увидели, там 12% по кредитной и 15% по дебетовой на сайте, я сначала не заметил что смотрел кредитную и тоже думал что 15% уже нет)
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:55
NDV
ссылку можно? где 15% по карте. Спасибо.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:12
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:51
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Додано: Чет 31 жов, 2019 00:42
Я думал что "коко", это сокращено "конкорд"
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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