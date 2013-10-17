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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:39

proftpd66

Не знаю где вы 11% увидели, там 12% по кредитной и 15% по дебетовой на сайте, я сначала не заметил что смотрел кредитную и тоже думал что 15% уже нет)
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 21:55

NDV

ссылку можно? где 15% по карте. Спасибо.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:12

  proftpd66 написав:NDV

ссылку можно? где 15% по карте. Спасибо.


https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:20

proftpd66 а ну брысь разбираться на профильную ветку...
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 00:42

  NDV написав:
  proftpd66 написав:NDV

ссылку можно? где 15% по карте. Спасибо.


https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/


:mrgreen: :mrgreen:

Я думал что "коко", это сокращено "конкорд" :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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