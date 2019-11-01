|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 08:40
Ближе к 12 обычно смс о начислении приходит
-
ostapok
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:31
Уже капнуло по видсоточке
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57
Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1467
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|663
|89252
|
|
|35369
|4374425
|
П'ят 01 лис, 2019 23:58
anis
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16532
|2351122
|
П'ят 01 лис, 2019 23:49
anis
|