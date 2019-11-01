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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:40

Ближе к 12 обычно смс о начислении приходит
ostapok
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Повідомлень: 11
З нами з: 21.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:31

Re: Банк Глобус

Уже капнуло по видсоточке
Amid
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 12.06.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57

Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?
ishvara
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 09.12.12
Подякував: 228 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 548549550551
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