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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 08:40
Ближе к 12 обычно смс о начислении приходит
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ostapok
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:31
Уже капнуло по видсоточке
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Amid
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57
Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?
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ishvara
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:54
Протух сертифікат на ІБ - не підключається ні застосунок, ні браузер. Жлобус у кращих традиціях...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:59
Да. Закончился сертификат. Ждём пока исправятhttps://prnt.sc/prxnhe
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ostapok
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