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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:40

Ближе к 12 обычно смс о начислении приходит
ostapok
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Повідомлень: 12
З нами з: 21.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:31

Re: Банк Глобус

Уже капнуло по видсоточке
Amid
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 12.06.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57

Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?
ishvara
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 09.12.12
Подякував: 230 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:54

Протух сертифікат на ІБ - не підключається ні застосунок, ні браузер. Жлобус у кращих традиціях...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 476 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:59

Да. Закончился сертификат. Ждём пока исправят
https://prnt.sc/prxnhe
ostapok
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Повідомлень: 12
З нами з: 21.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:46

  ishvara написав:Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?

В мае не давали, сомневаюсь, что расщедрились к ноябрю :-) Но завтра планирую заглянуть и уточню!
Moebius disturbs and consoles.
DIVRC
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Повідомлень: 258
З нами з: 19.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:01

  ostapok написав:Да. Закончился сертификат. Ждём пока исправят
https://prnt.sc/prxnhe

Ну, я так і сказав. Аби вони наступного разу так домен не проґавили...
  DIVRC написав:
  ishvara написав:Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?

В мае не давали, сомневаюсь, что расщедрились к ноябрю :-) Но завтра планирую заглянуть и уточню!

Уточніть: Ви просили і Вам відмовили чи вони не пропонували, а ви не наполягали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3715
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:20

Кто-то сегодня откуда-либо поезда на В+ отправлял?
Я из Альфы в 15:21 отправил и ... тишина. В первый раз за долгое время вовремя (день в день) не зашло.
Отправлял по старым реквизитам (только сегодня прочитал, что Глобус осилил IBAN)
Искатель
 
Повідомлень: 3169
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Подякував: 455 раз.
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