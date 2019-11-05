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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:31
Re: Банк Глобус
Уже капнуло по видсоточке
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57
Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:54
Протух сертифікат на ІБ - не підключається ні застосунок, ні браузер. Жлобус у кращих традиціях...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:59
Да. Закончился сертификат. Ждём пока исправят
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:46
В мае не давали, сомневаюсь, что расщедрились к ноябрю Но завтра планирую заглянуть и уточню!
Moebius disturbs and consoles.
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:01
Ну, я так і сказав. Аби вони наступного разу так домен не проґавили...
Уточніть: Ви просили і Вам відмовили чи вони не пропонували, а ви не наполягали?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:20
Кто-то сегодня откуда-либо поезда на В+ отправлял?
Я из Альфы в 15:21 отправил и ... тишина. В первый раз за долгое время вовремя (день в день) не зашло.
Отправлял по старым реквизитам (только сегодня прочитал, что Глобус осилил IBAN)
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:35
Искатель проверьте в иб, если авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то ждите смс о зачислении после 11-ти. Проводка по счёту, к сожалению, будет завтрашним числом и так уже давно. Подробней описала на ветке аллы
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