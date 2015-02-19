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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:51
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
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ishvara
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:58
ishvara написав:
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не помепнялись.
По-старому доходит нормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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