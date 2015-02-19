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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:51

Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:58

  ishvara написав:Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не помепнялись.

По-старому доходит нормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:33

  ishvara написав:Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.

До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:16

  klug написав:
  ishvara написав:Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.

До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.


до 12-го )
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:31

  IMPRINTER написав:
  klug написав:
  ishvara написав:Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.

До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.


до 12-го )

Да перенесут на 1 марта, потом на 12 апреля :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:11

  IMPRINTER написав:
  klug написав:
  ishvara написав:Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.

До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.


до 12-го )

Маєте бажання усоте згадати математику за 5-й клас та обговорити відкриті і закриті проміжки? А може вихідні 11-го та 12-го?
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