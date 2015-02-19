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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:51
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
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ishvara
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:58
ishvara написав:
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не помепнялись.
По-старому доходит нормально
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:33
ishvara написав:
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:16
klug написав: ishvara написав:
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.
до 12-го )
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:31
IMPRINTER написав: klug написав: ishvara написав:
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.
до 12-го )
Да перенесут на 1 марта, потом на 12 апреля
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:11
IMPRINTER написав: klug написав: ishvara написав:
Подскажите, если при отправке с Аллы указать номер карточного счета по старому, дойдет? Потому как в ИБ номера счета пока не поменялись.
До 13-го січня ще можете слати за старими шаблонами.
до 12-го )
Маєте бажання усоте згадати математику за 5-й клас та обговорити відкриті і закриті проміжки? А може вихідні 11-го та 12-го?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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