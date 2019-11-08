|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52
В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1260 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:05
dengon написав:
В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
вы наверное только вчера карту получили там обычно нужно чтобы прошло больше суток может даже двое чтобы она всё подтянулась по крайней мере у меня было так
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3221
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35432
|4382965
|
|
|14064
|1949462
|
|
|78524
|9259045
|
|