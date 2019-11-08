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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52

Re: Банк Глобус

В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
dengon
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:05

  dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?

вы наверное только вчера карту получили там обычно нужно чтобы прошло больше суток может даже двое чтобы она всё подтянулась по крайней мере у меня было так
Flamingo
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