|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52
В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1263 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лис, 2019 12:05
dengon написав:
В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
вы наверное только вчера карту получили там обычно нужно чтобы прошло больше суток может даже двое чтобы она всё подтянулась по крайней мере у меня было так
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 14:58
dengon написав:
В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
Если активировали (сгенерировали пин код сегодня) то изменить лимиты сможете только завтра. Это такая себе особенность активации карт шарика сейчас, так что не переживайте - завтра будет вам счастье
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:45
dengon написав:
В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
Тепла лінія на постійній основі змінює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30120
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35439
|4384243
|
|
|78532
|9261565
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16553
|2355732
|
Нед 10 лис, 2019 10:11
Vint
|