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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:52

Re: Банк Глобус

В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
dengon
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:05

  dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?

вы наверное только вчера карту получили там обычно нужно чтобы прошло больше суток может даже двое чтобы она всё подтянулась по крайней мере у меня было так
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:58

  dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?

Если активировали (сгенерировали пин код сегодня) то изменить лимиты сможете только завтра. Это такая себе особенность активации карт шарика сейчас, так что не переживайте - завтра будет вам счастье :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:45

  dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал.
Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала.
Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?

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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:27

Ахутнг!

Попав на комісію жлобуса 2%+20 грн при поповненні Алли.
Відбулося це після збою в МАБі, коли він не захотів проводити р2р, а запропонував старий метод альфа-погашення з МСС 6012. Думав, о кошерний МСС попався!
Дзвонив в каллцентр жлобуса, вони розцінюють цей МСС як зняття готівки. Доводити їм щось лінь, так що просто будьте обережні!
Зображення
:evil: І що найголовніше, комісія не показується ні в смс, ні в ІБ. Побачив різницю виключно в Менеджері депозитів.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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