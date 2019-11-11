В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал. Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала. Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал. Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала. Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
вы наверное только вчера карту получили там обычно нужно чтобы прошло больше суток может даже двое чтобы она всё подтянулась по крайней мере у меня было так
dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал. Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала. Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
Если активировали (сгенерировали пин код сегодня) то изменить лимиты сможете только завтра. Это такая себе особенность активации карт шарика сейчас, так что не переживайте - завтра будет вам счастье
dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал. Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала. Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
Тепла лінія на постійній основі змінює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Попав на комісію жлобуса 2%+20 грн при поповненні кредитки Алли. Відбулося це після збою в МАБі, коли він не захотів проводити р2р, а запропонував старий метод альфа-погашення з МСС 6012. Думав, о кошерний МСС попався! Так на тобі! Дзвонив в каллцентр жлобуса, вони розцінюють цей МСС як зняття готівки. Доводити їм щось лінь, так що просто будьте обережні! І що найголовніше, комісія не показується ні в смс, ні в ІБ. Побачив різницю виключно в Менеджері депозитів.
dengon написав:В этом месяце заканчивается срок действия "Видсоточки". Банк (молодец) выпустил мне новую, я ее успешно активировал. Но вот лимиты по новой карте светятся нулевые (и изменить их в интернет-банкинге не получается - выдает "ошибку процессинга"), операции соответственно не проходят. "Старая" карта работает как и работала. Кто-то сталкивался на практике с таким? Это нормально и после 1 декабря старая отвалится и новая заработает? Или нужно звонить в поддержку?
вы наверное только вчера карту получили там обычно нужно чтобы прошло больше суток может даже двое чтобы она всё подтянулась по крайней мере у меня было так
А до конца месяца обе будут работать? Или та, у котрой срок заканчивается в этом месяце, сама исчезнет? В ИБ, конечно)